Irrel : Neue 110-Meter-Hängebrücke ist nach Flutkatastrophe in der Südeifel geplant

Am 15. Juli 2021 wurden viele Orte in der Südeifel Opfer einer Flutkatastrophe. In Irrel wurden die Wasserfälle und die anliegende Holzbrücke zerstört. Mehr als ein Jahr nach der Katastrophe werden Pläne für eine neue Brücke geschmiedet.