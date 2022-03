Autobranche schlägt Alarm : Neue Abgas-Norm «schadet dem Automarkt»

LUXEMBURG – Fachleute aus dem Automobilsektor warnen vor den Auswirkungen der neuen WLTP-Norm auf die Besteuerung von Firmenwagen.

House of Mobile fordert bei der neuen Kfz-Steuer eine Übergangsregelung für Firmenwagen.

Das House of Mobile (HOA), der Interessenverband der Luxemburger Automobilbranche, steht dem neuen Verfahren zur Berechnung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Fahrzeugen (WLTP) grundsätzlich positiv gegenüber. Das Verfahren wurde am Dienstag von der Regierung in Luxemburg vorgestellt und gilt ab dem 1. März 2020.