Gemeindezusammenlegungen : Neue Anreize für fusionsunwillige Dörfer

LUXEMBURG - «Fusion - bloß nicht!?» Die Zahl der Gemeinden soll schrumpfen, aber Ortspolitiker und Bürger ziehen nicht mit. Nun will die Regierung nachhelfen.

War es ein Wutausbruch oder bloß eine Richtigstellung? Eins steht fest – so hat sich Innenminister Jean-Marie Halsdorf die Gemeindezusammenlegungen offensichtlich nicht vorgestellt. Bis zum 1. Januar 2012 schrumpft die Zahl der Gemeinden auf 109 – von ursprünglich 116. Doch damit ist das Ziel der Regierung noch weit entfernt: 2017 soll es nur noch 71 Gemeinden in Luxemburg geben, die jeweils mindestens 3 000 Einwohner zählen sollen. Doch die kleinen Kommunen spielen nicht mit.

Mal sind es die Stadtvertreter, mal die Sorgen der Bewohner vor Identitätsverlust oder über die Finanzen ihrer Stadt – diese Gründe verhindern oft den Fusionsprozess, wie Jean-Marie Halsdorf am Donnerstag feststellte. So lehnten im vergangenen Herbst die Bürger von Koerich und Simmern die Fusionspläne schlichtweg ab. Doch mit den 17 Gemeinden, die einer Zusammenlegung bisher zugestimmt haben, will sich der Minister lange nicht zufrieden geben.