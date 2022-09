«LLO.LU»: Neue App ermöglicht kostenlose Lëtzebuergesch-Lektionen

Ist man einmal registriert, wird ein Einstufungstest von etwa 40 Minuten angeboten. Der Nutzer erfährt so seinen Kenntnisstand in Grammatik und Vokabular. Außerdem stehen Tests für schriftliches und mündliches Sprachverständnis bereit. Die Lektionen decken verschiedene Themenbereiche ab – vom täglichen Leben über Freizeitaktivitäten, den Einkauf bis hin zum Zwischenmenschlichen oder die Gesundheit ist alles dabei. Jedes Kapitel hält außerdem Videos, Erklärungen und praktische Übungen bereit. Am Ende des jeweiligen Abschnitts kann man sein neuerworbenes Wissen gleich in einem Test anwenden.