Luxemburg: Neue App soll Long-Covid-Patienten bei der Genesung helfen

Etwa hundert Long-Covid-Patienten werden in der Rehaklinik behandelt.

« NeuroNation MED »: So heißt die neue App, die seit einigen Wochen Long-Covid-Patienten, die in der Rehaklinik behandelt werden, zur Verfügung steht. «Apps werden bereits seit einigen Jahren als Training für Menschen mit kognitiven Störungen eingesetzt», erklärt Dr Charles Benoy, Psychologe, Psychotherapeut und Koordinator des Projekts.

Bei knapp zehn Prozent aller Covid-Erkrankten würden langfristig residuale Symptome auftreten. Etwa ein Prozent von ihnen, tragen nach einer Covid-Infektion Schäden davon, die eine spezielle Behandlung benötigen. «Etwa 30 Prozent der Long-Covid-Patienten werden an Rehakliniken verwiesen», so Benoy.

Mehrmals am Tag zuhause trainieren

Long-Covid-Patienten, die in der Rehaklinik behandelt werden, würden hauptsächlich an psychischen Störungen wie Angstzuständen, Depressionen, chronischer Müdigkeit und an neuropsychologischen Störungen leiden – unter anderem Aufmerksamkeits-, Gedächtnis-, und zerebrale Störungen. «Der Großteil dieser Patienten wies vor der Covid-Infektion keine neuropsychologischen Defizite auf und wurde nicht intensivmedizinisch behandelt», ergänzt Benoy.