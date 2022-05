Airpods Pro 2 : Neue Apple-Kopfhörer sollen Puls messen

Nach drei Jahren bringt Apple wohl eine Neuauflage seiner Pro-Stöpsel heraus. Laut Insidern könnte der erstmals auch Gesundheitsdaten erfassen.

Bereits im Oktober 2019 hat Apple ohne viel Aufsehen das Pro-Modell seiner drahtlosen AirPods-Ohrhörer vorgestellt. Seither – Funkstille. Jetzt sagen Insider: In der 2. Jahreshälfte bekommen die technisch bereits leicht angestaubten Ohrhörer einen Nachfolger.

Dabei soll Apple, so wird gemunkelt, auf die viel verspotteten Stiele verzichten oder diese zumindest auf einen Mini-Stummel reduzieren. Zudem sollen die AirPods Pro 2 Musik endlich auch in CD- bzw. Lossless-Qualität wiedergeben können. Bei den aktuellen Modellen (das gilt auch für die teuren AirPods Max) scheitert das ja an den Beschränkungen des verwendeten Bluetooth-Standards.