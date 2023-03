Space-X : Neue Besatzungsmitglieder treffen auf der ISS ein

Das Andockmanöver verläuft nicht reibungslos, gelingt dann aber doch. In den kommenden Tagen wird es eng auf der Raumstation.

Zwei Amerikaner, ein Russe und ein Emirati auf der ISS angekommen. DPA

Vier neue Besatzungsmitglieder sind am Freitag für eine sechsmonatige Mission auf der Internationalen Raumstation eingetroffen. Die SpaceX-Kapsel hatte zunächst Probleme mit dem Andockmanöver und musste etwa 20 Meter von der ISS entfernt warten, wie die Bodenkontrolle des privaten Raumfahrtunternehmens in Kalifornien mitteilte. Nachdem ein Software-Probleme gelöst wurde, gelang der Kontakt. An Bord waren zwei Raumfahrer aus den USA, einer aus Russland und einer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Problem trat bereits kurz nach dem Start am Donnerstag auf: Obwohl alle zwölf Andockhaken an der Kapsel in Ordnung zu sein schienen, wurde eine Fehlfunktion angezeigt. Die Bodenkontrolle bat um Geduld und teilte den Astronauten mit, dass sie bis zu zwei Stunden in ihrer schwebenden Warteposition bleiben könnten. Minuten später wurden neue Softwarebefehle übermittelt, und die Astronauten erhielten grünes Licht für den Anflug und das Andocken, die mit einer Stunde Verspätung gelang.

«Nach einem kurzen Abstecher heißen wir Sie auf der Internationalen Raumstation willkommen», funkte die Bodenkontrolle von SpaceX. Nasa-Vertreter erklärten, die Verzögerung habe die Vorfreude noch gesteigert.

Wie eine Familie

An Bord waren die Raumfahrer Stephen Bowen und Warren Hoburg aus den USA, der Russe Andrej Fedjajew und Sultan al-Nedschadi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Al-Nedschadi ist der zweite Mensch aus den Emiraten, der ins All fliegt. «Ich kann nicht glücklicher sein als jetzt, wo ich alte Freunde im Weltraum sehe, die wie eine große Familie zusammen sind», sagte er bei der Ankunft in der ISS.

Die Astronauten waren am Donnerstagmorgen vom Kennedy Space Center in Florida gestartet. Ihr Flug hatte sich wegen eines verstopften Filters in einer Zündflüssigkeitsleitung um einige Tage verzögert. Mit ihrer Ankunft werden in den kommenden Tagen elf Menschen an Bord der Raumstation leben.

Die Neuankömmlinge sollen vier Raumfahrer aus den USA, Russland und Japan auf der ISS ablösen, die seit Oktober dort sind und in der kommenden Woche mit ihrer eigenen SpaceX-Kapsel auf die Erde zurückkehren. Zwei weitere Russen und ein Amerikaner reisten im September in einer russischen Sojus-Kapsel zur ISS, die wegen eines Lecks ausgetauscht werden musste. Dadurch verlängerte sich ihre Mission auf ein ganzes Jahr.