Rheinland-Pfalz : Neue Bodycams eingetroffen – eine für jeden Streifenwagen

MAINZ – Nach dem Angriff auf Polizisten in Trier kam Kritik an der Ausstattung der Beamten mit Bodycams auf. Lieferschwierigkeiten waren dem Ministerium zufolge ein Grund. Jetzt sind die Geräte da.

Nach dem brutalen Angriff auf Polizisten in Trier lagen nur Aufnahmen von einer einzigen Bodycam vor. Der Mangel an Kameras hatte für Kritik gesorgt. Die rheinland-pfälzische Polizei kann nun über 382 schon länger erwartete neue Bodycams verfügen. Die Geräte der zweiten Generation seien vom Hersteller an das für Beschaffung zuständige Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik ausgeliefert worden, teilte Innenminister Michael Ebling am Dienstag in Mainz mit. Zusammen mit den Geräten der ersten Generation gebe es jetzt für jedes Streifenwagen-Team eine Kamera. Der SPD-Politiker kündigte zudem die Bestellung von weiteren 48 neuen Geräten an.