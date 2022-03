Landung am Donnerstag : Neue Boeings für Cargolux fliegen nun doch ein

LUXEMBURG - Cargolux bekommt die neuen Frachter von Boeing. Nach Verzögerungen soll nun eine erste Maschine am Donnerstag auf dem Findel landen.

Nach den vertraglichen Problemen zwischen Cargolux, General Electric und Boeing bekommt die Luxemburger Frachtfluggesellschaft nun zwei neue Flugzeuge ausgeliefert. Dies teilte Cargolux am Mittwochabend mit. Am Donnerstag sollte die Maschine den Besitzer wechseln und gleich zu ihrem ersten Einsatz auf dem Findel aufbrechen. Eine zweite Maschine soll dann an diesem Freitag übergeben werden.