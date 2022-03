Personalwechsel : Neue Bürgermeister und Schöffen vereidigt

LUXEMBURG - Vier neue Bürgermeister und fünf Schöffen sind am Freitag von Innenminister Dan Kersch (LSAP) vereidigt worden. Sie übernehmen ihre Ämter nach dem Regierungswechsel.

Vier neue Bürgermeister sind am Freitag von Dan Kersch, Innenminister und Minister für den öffentlichen Dienst (LSAP), vereidigt worden. Sie übernehmen die Führung in den Gemeinden nach dem Regierungswechsel. So wurde Thierry Lagoda zum neuen Bürgermeister in Beckerich; Marco Fassbinder und Patrick Wampach sind Schöffen.

In Betzdorf steht nun Edgard Arendt an der Spitze. In Bad-Mondorf heißt der neue Bürgermeister Lex Delles; als Schöffe wurde Steve Reckel vereidigt. In Erpeldingen wurde Claude Gleis zum neuen Bürgermeister; als Schöffe tritt Romain Pierrard an. Patrick Lux wurde als Schöffe der Gemeinde Garnich vereidigt.