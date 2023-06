Dokumente veröffentlicht: Neue Details über Jeffrey Epsteins letzte Tage veröffentlicht

Epstein war wegen Prostitution Minderjähriger verurteilt worden und wurde 2019 wegen weiterer Verbrechen an Minderjährigen angeklagt und verhaftet. Im Bild: Jeffrey Epsteins Privatinsel in der Karibik.

Mehr als 4000 bislang nicht verfügbare Dokumente geben Einblick in die Todesumstände des Millionärs und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein . Die Nachrichtenagentur AP gelangte am Donnerstag im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes in den Besitz der Akten, die eine detaillierte psychologische Rekonstruktion der Ereignisse beinhalten, die dem Tod Epsteins vorausgingen.

Epstein war wegen Prostitution Minderjähriger verurteilt worden und wurde 2019 wegen weiterer Verbrechen an Minderjährigen angeklagt und verhaftet. Vor Prozessbeginn nahm er sich am 10. August 2019 im Gefängnis das Leben.

Epstein kam mit dem Leben im Gefängnis nicht klar

Mehrere medizinische Beschwerden

Er hatte noch 566 Dollar auf seinem Konto

Gemäß den Unterlagen soll Epstein an Schlafapnoe, Verstopfung, Bluthochdruck, Schmerzen im unteren Rückenbereich und Prädiabetes gelitten haben. Zudem soll er in der Vergangenheit wegen Chlamydien behandelt worden sein. Epstein gab an, in den letzten fünf Jahren mehr als zehn weibliche Sexualpartner gehabt zu haben.