Nur Einjahresverträge : Neue Details zu Bayern-Verträgen mit Neuer und Müller

Die Bayern basteln am Kader für die kommende Saison. Mit Manuel Neuer und Thomas Müller wird verlängert. Nun wurden neue Details bekannt.

Bayern München ohne Torwart Neuer und Offensivspieler Müller – das ist eigentlich kaum vorstellbar. Deshalb wird auch bereits an den vorzeitigen Verlängerungen mit den beiden Münchner Publikumslieblingen gebastelt. Beide stehen noch bis 2023 in München unter Vertrag, gehören mit einem Gehalt im Bereich von 20 Millionen Euro pro Jahr zu den Topverdienern des Klubs.

Nur Einjahresverträge

Neuer zögert noch

Am Wochenende gab sich Müller nach dem klaren 3:0-Erfolg in Bielefeld noch zugeknöpft. «Da gibt es nichts zu verkünden, wir befinden uns in guten Gesprächen. Beide Seiten wollen. Ich glaube, dass man am Ende des Tages auch eine Lösung finden wird.» Und Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn meinte im «Doppelpass»: «Ich bin zuversichtlich, dass wir relativ zeitnah etwas sagen können.»