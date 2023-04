Deutscher Rapstar: Neue Details zu Marterias Festnahme werden bekannt

Am 30. März wurde der deutsche Rapper im US-Bundesstaat North Carolina festgenommen, nachdem er seine Freundin tätlich angegriffen hatte.

Ein heftiger Streit mit seiner Freundin, Handgreiflichkeiten und zerbrochenes Glas? Am 30. März wurde der deutsche Rapper Marteria nach einer Auseinandersetzung mit seiner Freundin in einem Hotelzimmer festgenommen.

Nur acht Stunden später wurde er gegen eine Kaution von rund 4500 Euro wieder aus der Haft entlassen. Am Dienstagnachmittag findet nun die erste Gerichtsanhörung vor dem Charlotte Superior Court im US-Bundesstaat North Carolina statt. Da wird entschieden, ob es für den Sänger zu einem Prozess kommen wird.

Zum Streit kam es im JW-Marriott-Hotel

Die Gerichtsakten rund um den Fall sind auf der Website des Mecklenburg County General Court of Justice einsehbar. Wie die «Bild» berichtet, sind dort unter anderem der Name des Opfers und der mutmaßliche Tathergang aufgeführt.

Zu dem gewalttätigen Streit sei es in einem Hotelzimmer des JW-Marriott in der South College Street in Downtown Charlotte gekommen. Alarmiert wurden die Ordnungsbeamten durch die Hotelrezeption. Vor Ort sagte die 28-Jährige, dass es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Freund gekommen sei.