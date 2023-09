Neue DFB-Doku: Eine emotionale Achterbahnfahrt gab es wohl nur bei Flick

Filmemacher Christian Twente hat die DFB-Elf bei ihrem Desaster in Katar begleitet. Seine vierteilige Doku erscheint ausgerechnet einen Tag, bevor die Deutschen, wie in Katar, gegen Japan ranmüssen.

Einige Spieler würden sich jetzt wohl lieber die Augen zuhalten. Die Dokumentation über den DFB-Auftritt in Katar wird Freitag dieser Woche erstmals gezeigt. Christian Charisius/dpa

Wütend und geladen verschwindet Hansi Flick in der Kabine des Chalifa-Stadions. Wäre dem Bundestrainer die Tür nicht aufgehalten worden, er hätte sie zugeschlagen. «Fuck off», flucht Flick – und jeder, der möchte, kann sich das in der an diesem Freitag erscheinenden Dokumentation über die verhängnisvollen WM-Tage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar wieder und wieder anschauen.

Der 1:2-Schock im ersten Gruppenspiel gegen die Japaner vor gut neun Monaten mit den Begleitumständen der lähmenden «One Love»-Debatte bekommt von Filmemacher Christian Twente in dem «All or Nothing»-Format der Amazon Studios viel Raum. «Er saß so tief, dass man am nächsten Tag im Camp auch noch merken konnte, dass das nicht so einfach zu verdauen war», sagte der Regisseur der Prime-Video-Serie der Deutschen Presse-Agentur. Den fluchenden Flick erwarten in der Kabine ins Leere starrenden Nationalspieler.

Der DFB bereut das Format nicht

«Trotz der sportlichen Enttäuschung haben wir die Begleitung durch Prime Video nicht bereut», teilte der Deutsche Fußball-Bund auf dpa-Anfrage mit. Beim Dreh, im Schnitt und insbesondere bei der Wahl des Erscheinungsdatums hatte der Verband kein über enge vertragliche Grenzen hinaus geltendes Vetorecht. Die Veröffentlichung der vier Folgen einen Tag vor dem Wiedersehen mit Japan wird beim weiterhin unter großem Erfolgsdruck stehenden Flick kaum auf große Begeisterung stoßen.

Die Fans der DFB-Auswahl und die, die voller Schadenfreude sind, bekommen in den etwa 40-minütigen Episoden etliche neue Einblicke. Zwei Kameramänner waren im abgeschiedenen Teamhotel, bei Mannschaftsbesprechungen und in der Kabine dabei. «Es gibt keinen Moment in dem Material, in dem es so wirkt, als würden die Spieler oder Trainer extra etwas für die Kamera machen oder sich von der Kamera wegdrehen, um zu verhindern, dass man bestimmte Dinge mitbekommt», sagte Twente.

Die DFB-Elf wirkt emotionslos

Die Mannschaftssitzungen im Hotel wirken ob der Atmosphäre eher wie aus einem Klassenraum gefilmt. In einer der Besprechungen wünscht sich Flick mehr Leidenschaft – bekommt sie aber weder zu hören noch zu sehen. Von Einheit zwischen Bundestrainer und Team keine Spur. Flicks Wutreden nach Misserfolgen sind emotionaler als das, was von den Spielern zu sehen ist.

«Für mich kommt auch Trainer Hansi Flick immer authentisch rüber und wirkt niemals in irgendeiner Form so, als würde er schauspielern», sagte Twente. «Er ist ein sehr ehrlicher Mensch und insofern sind eben auch schwierige Momente oder im Nachhinein geführte Interviews, die erst nach dem katastrophalen Ausscheiden geführt worden sind, immer offen und authentisch.»

Besonders brisante neue Hintergründe über das WM-Scheitern sind in den ersten drei Folgen nicht zu sehen. Die Ausführungen von dem nach der WM geschassten DFB-Direktor Oliver Bierhoff zur Debatte um die bunte, vom Weltverband FIFA verbotene «One Love»-Kapitänsbinde sind nicht neu. Hier dreht sich die Nationalmannschaft um sich selbst, Flick bemängelt vor seinem Team, er habe schlecht geschlafen, weil es in Deutschland keine Unterstützung gebe. In der entscheidenden Mannschaftssitzung, in der die dann ersatzweise erdachte Mund-Zu-Geste vor dem Japanspiel erdacht wurde, sind die Kameras nicht dabei.