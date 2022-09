Südafrika : Neue Erkenntnisse zu mysteriösem Tod von 21 Jugendlichen in Bar

Die Eltern der Jugendlichen wurden nach eigenen Angaben am Donnerstag von Behördenvertretern darüber informiert, dass ihre Kinder in der überfüllten Bar erstickt seien.

In der Bar Enyobeni Tavern, in einem Township Südafrikas, ist es zum mysteriösen Vorfall gekommen.

Mehr als zwei Monate nach dem Tod von 21 Jugendlichen in einer Bar gibt es neue Erkenntnisse zu den mysteriösen Todesumständen. In der informell betriebenen «Enyobeni Tavern» in einem Township der Stadt East London waren am 26. Juni 17 Leichen gefunden worden. Vier weitere Jugendliche starben später im Krankenhaus. Die 21 Todesopfer waren zwischen 14 und 20 Jahre alt, acht von ihnen waren Mädchen. Überlebende hatten anschließend von dichtem Gedränge in der völlig überfüllten Bar und einem beißenden Geruch berichtet.