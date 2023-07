Bahamas oder Spanien?: Neue Ermittlungen gegen Shakira wegen Steuervergehen

Gegen Popstar Shakira wird in Spanien erneut wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Ein Gericht in Barcelona teilte am Donnerstag mit, es habe die Einleitung von Ermittlungen gegen die kolumbianische Sängerin beschlossen. Shakira muss sich bereits vor Gericht verantworten, weil sie 14,5 Millionen Euro an Steuern für Einkünfte zwischen 2012 und 2014 nicht gezahlt haben soll. Ein Datum für den Beginn des Prozesses steht noch nicht fest. Die Sängerin hat jegliches Fehlverhalten bestritten.