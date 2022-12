Warnung : Neue Fälle von Vogelgrippe in Luxemburg gemeldet

Am heutigen Mittwoch hat die Regierung bekannt gegeben, dass in Luxemburg ein Ausbruch der Vogelgrippe festgestellt wurde. Das Virus «vom Typ H5N1» wurde bei Hausgänsen in Useldingen im Westen des Landes bestätigt. Bis auf weiteres gelten mehrere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus in sämtliche Geflügelbestände zu verhindern.