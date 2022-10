Aus einer werden zwei: Neue Faultierart mit «Kokosnusskopf» im brasilianischen Dschungel entdeckt

Dieses Kragenfaultier hat seit neustem eine neue Bezeichnung. Wurden er und seinesgleichen bisher zur Art Bradypus torquatus (nördliches Kragenfaultier) gezählt, gehören sie nun der Art Bradypus crinitus (südliches Kragenfaultier, im Bild) an.

Die Familie der Kragenfaultiere in Brasilien ist größer geworden. Dies nicht etwa, weil ein Faultierpaar Nachwuchs bekommen hätte, sondern weil Zoologinnen und Zoologen herausgefunden haben, dass die im Atlantischen Regenwald (Mata Atlântica) lebenden Tiere nicht einer Art angehören, wie bis anhin gedacht, sondern zweien. Die Exemplare im nördlichen Teil des Gebiets unterscheiden sich genetisch von denen im Süden, so das Team um Daniel M. Casali von der Bundesuniversität von Minas Gerais im brasilischen Belo Horizonte im «Journal of Mammology».