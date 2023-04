Der Streamingdienst HBO Max hat einen neuen Ableger der erfolgreichen Serie «Game of Thrones» angekündigt. Mit «House of the Dragon» gibt es bereits eine Serie zur Vorgeschichte von «Game of Thrones».

«A Knight of the Seven Kingdoms» : Neue «Game of Thrones»-Vorgeschichte wird verfilmt

Die Sendung spielt chronologisch vor «Game of Thrones» und somit zu einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch auf dem Eisernen Thron sitzt, wie aus einer Mitteilung bei Instagram hervorgeht: «Ein Jahrhundert vor «Game of Thrones» gab es Ser Duncan, den Großen, und seinen Knappen Egg».

Laut HBO Max wurde nicht nur eine Pilotfolge bestellt, sondern direkt eine ganze Staffel. «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» soll unter anderem von Fantasy-Autor George R. R. Martin (74) produziert werden. Er verfasste die «Das Lied von Eis und Feuer»-Bücher, auf denen «Game of Thrones» beruht. Seine Romanreihe «Tales of Dunk and Egg» dürfte auch bei den neuen Spin-off-Episoden als Vorlage dienen.

Mit «House of the Dragon» gibt es bereits eine Serie zur Vorgeschichte von «Game of Thrones». Eine zweite Staffel dazu ist aktuell in Arbeit. Die Serie rückt das Haus Targaryen in den Mittelpunkt, also die Vorfahren von Daenerys (Emilia Clarke), die im Besitz mehrerer feuerspeiender Drachen sind und deshalb herrschen.

