WETTER : Neue Hitzewarnung für Luxemburg ausgegeben

Von einer neuen Hitzewelle im Großherzogtum kann man noch nicht sprechen. Dennoch wird das Thermometer am Dienstag- und Mittwochnachmittag ernsthaft ansteigen. Für MeteoLux Grund genug, um im Süden des Landes eine neue Hitzewarnung für diese beiden Tage, von 13 bis 19 Uhr herauszugeben.

Der Prognostiker erwartet Höchsttemperaturen zwischen 30 und 32 Grad Celsius bei überwiegend klarem Himmel mit einigen Höhenwolken für den Dienstag und weitgehend sonniges und trockenes Wetter am Mittwoch. «Das Hoch mit Zentrum südwestlich von Irland steuert trockene und zunehmend wärmere Luft in unsere Regionen», so MeteoLux weiter.