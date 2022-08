Neue Brände erwartet : Neue Hitzewelle in Frankreich erwartet

Frankreich sieht sich mit einer neuen Hitzewelle konfrontiert: am Montag wurden im Süden des Landes Temperaturen bis nahe an die 40 Grad Celsius erwartet, wie der nationale Wetterdienst warnte.

Frankreich hatte im Juli wie viele Länder Europas unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle mit Rekordtemperaturen gestöhnt. Auch das Großherzogtum wurde von einer Hitzeperiode heimgesucht, wenn auch nicht so verehrend wie die in Frankreich. Auch für diese Woche hat MeteoLux hohe Temperaturen angekündigt, jedoch sind diese weit entfernt von den in Südfrankreich prognostizierten Temperaturen.