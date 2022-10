Stromversorgung : Geplante Hochspannungsleitung sorgt in Luxemburg für Gesprächsstoff

BATRINGEN – Um die nationale Stromversorgung zusichern, wird in Luxemburg eine neue Hochspannungsleitung verlegt. Sie soll von Bartringen über Bofferdingen bis in die deutsche Gemeinde Aach führen.

Um der stetig steigenden Stromnachfrage gerecht zu werden, hat Creos angekündigt seine Höchstspannungsinfrastruktur zu modernisieren. Mit 170 Masten auf 50 Kilometer wird eine 380.000-Volt-Leitung von Bartringen über Bofferdingen in das baden-württembergische Aach errichtet. Sie soll die 220 000-Volt-Leitung zwischen Heisdorf und Trier/Quint ersetzen. Das 2020 vorgestellte und 380 Millionen Euro teure Projekt schreitet nach und nach voran. Zunächst wurde auf eine Fertigstellung im Jahr 2026 gehofft, doch nach aktuellem Erkenntnisstand rechnet der luxemburgische Energieversorger mit einer Inbetriebnahme der Hochspannungsleitung zwischen 2027 und 2029.

Nachdem es in Junglinster heute schon eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema gab, soll am morgigen Donnerstag eine weitere im Steinsler Freizeitzentrum um 18 Uhr folgen. Auch in Bartringen ist eine solche Veranstaltungen geplant – diese soll kommenden Mittwoch stattfinden. Damit bekommt die Öffentlichkeit die Gelegenheit, Experten zu diesem Thema zu befragen.