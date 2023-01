Risiken für Touristen : Neue Karte zeigt, wie viel gefährlicher die Welt 2022 geworden ist

Kriege, Umweltgefahren, Willkür in Diktaturen oder politische Unruhen: Große Teile der Welt sind für Reisende mit Gefahren behaftet. Eine neue Risikokarte zeigt, dass sich die globale Lage nicht zum Besseren entwickelt.

1 / 4 Afrika, Mittel- und Südamerika und mehrere Länder in Asien sind derzeit für Ferien ziemlich ungeeignet. Global-monitoring.com Verschlechtert hat sich die Risikolage wegen Kriegen (hier in der Ukraine), … AFP … politischer Unruhen wie etwa im Iran … IMAGO/ZUMA Wire

Wenn einer eine Reise tut … setzt er oder sie sich allerhand Gefahren aus. Damit große Reiseveranstalter wie etwa TUI ihre Kundinnen und Kunden entsprechend vorwarnen können, falls an einer beliebten Destination potenzielle Bedrohungen lauern, verlassen sie sich auf spezialisierte Unternehmen wie etwa das deutsche Institut A3M, welches täglich Berichte aus der ganzen Welt analysiert und nach Gefährdung einstuft – sei es ein drohender Hurrikan, zu erwartende Großdemonstrationen oder ein Konflikt, der sich auszuweiten droht.

Nun hat das Unternehmen seine aktuelle Analyse des vergangenen Jahres beendet und eine entsprechende Gefahrenkarte publiziert, die Reisenden als Leitfaden für ihre Reisepläne dienen könnte, wie der Spiegel berichtet. Die Welt ist in fünf verschiedenen Farben dargestellt – von Rot für «sehr hohes Risiko» über Orange und Gelb für hohe Gefährdungen bis hin zu Hell- und Dunkelgrün als besonders risikoarme Länder.

Großdemonstrationen und Kriminalität

Auffällig ist, dass nur eine absolute Minderheit von gut zehn Ländern dunkelgrün gekennzeichnet ist – neben den Benelux-Ländern sind dies Deutschland, Dänemark, Norwegen, Finnland, die Schweiz, Island, die Slowakei und Kanada. Alle anderen europäischen Länder sind hellgrün, bergen also gewisse Gefahren. In dieselbe Kategorie gehören auch die USA und Australien. In Afrika gelten nur Marokko, Namibia und Botswana als Länder mit geringem Risiko, in Südamerika bloß Argentinien, Uruguay und Französisch-Guyana.

Wie Analyst Marcel Conrad gegenüber dem Spiegel angibt, haben sich etwa in der Ukraine und Russland die Gefahren erhöht. In der Ukraine besteht vielerorts Lebensgefahr wegen des Krieges, in Russland ist etwa das Risiko «durch die Gefahr von Willkür, Festnahmen und Beschuss im Grenzgebiet» größer geworden. Belarus ist derzeit noch gelb eingestuft.

Auch die gewachsene Zahl der weltweiten Demonstrationen – man denke an China oder den Iran – hat zu einer verschärften Risikolage auf der Welt beigetragen. Auch im Zusammenhang mit Wahlen oder wegen hoher Energiepreise ist es zu teils starken Spannungen gekommen. Mit Blick auf das Jahr 2012 sagt Conrad: «Wir hatten damals eindeutig weniger gewaltsame Demonstrationen in den Gebieten, die bereist werden. Natürlich gab es sie, aber sie wurden nicht mit der Intensität geführt wie im Moment.» Die Anzahl der Streiks habe sich «grob gesagt» in den letzten drei Jahren zudem verdreifacht.

Wo machst du 2023 Ferien? Ich bleibe in Luxemburg. Ich reise innerhalb von Europa. Mich ziehts nach Nordamerika. Für mich gehts Richtung Asien oder Australien. Ich gehe nach Afrika/Südamerika. Ich bleibe zu Hause.

Neben der Ukraine hat sich die Sicherheitslage laut A3M vor allem im Iran – der neu rot ist – sowie in Kolumbien, Peru und Nicaragua verschlechtert. Auch in Teilen Mexikos ist die Kriminalität angestiegen. Und sogar Frankreich und Schweden sind wegen teils unsicherer Regionen nur hellgrün gekennzeichnet. In den USA wächst die Gewalt ebenso.

Des Weiteren haben mehr Waldbrände und mehr tropische Stürme wie etwa Ian in Florida oder Noru in Südostasien die Risikolage verändert. Hinzu kommen in vielen Gebieten die Folgen des Klimawandels samt gesundheitlicher Folgen wie durch Mücken übertragene Krankheiten wie Malaria, Dengue oder das Zika-Virus.

Für 2023 sieht Conrad keinen Grund zum Optimismus. So sieht er keine Entspannung der Lage in der Ukraine und rechnet bereits damit, dass es im Wahljahr 2023 in der Türkei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen könnte. Auch in Indien stehen Wahlen an und auch im Kosovo ist die Lage fragil und könnte sich verschlechtern. Für Reisende empfiehlt es sich also weiterhin, sich im Vorfeld gut über seine Traumdestination zu informieren. Und für Reisebüros «wird die Welt kleiner», wie Daniel Kraus, Geschäftsführer des Aktivreiseanbieters Wikinger Reisen, gegenüber dem Spiegel sagt. «Ob Äthiopien, Mali, der Jemen, Myanmar, Taiwan oder zurzeit auch Peru – das alles sind Ziele, die aus politischen Gründen wegfallen.»