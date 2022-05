Lake Mead in Nevada : Neue Leichenteile aus austrocknendem Stausee geben Ermittlern Rätsel auf

Der Lake Mead, der Las Vegas mit Wasser speist, ist auf ein rekordtiefes Level gesunken. Nun haben Ermittler nach einem mutmaßlichen Mordopfer innerhalb einer Woche erneut Leichenteile im See gefunden – und Insider erwarten weitere Funde.

1 / 6 Der Lake Mead ist auf einem rekordtiefen Level. AFP In den vergangenen 40 Jahren ist der Wasserspiegel um weit über 50 Meter gesunken. AFP Dies hat zur Folge, dass an vielen Stellen der Seegrund sichtbar wird. AFP

Der Wasserstand des Lake Mead, einer der größten Stauseen der USA, ist so stark abgesunken, dass bereits Ende April die oberste Wasserentnahmestelle ans Tageslicht kam. Der Lake Mead und der flussaufwärts am Colorado gelegene Lake Powell sind Teil eines Systems, das mehr als 40 Millionen Menschen sowie landwirtschaftliche und industrielle Betriebe im Westen und Südwesten der USA und im nördlichen Mexiko mit Wasser versorgt. Die Mega-Stadt Las Vegas bezieht rund 90 Prozent ihres Trinkwasserbedarfs aus dem See. Seit 1983 ist das Level des Lake Mead um 52 Meter gesunken.

Wegen des drastisch gesunkenen Wasserspiegels kamen bereits am 1. Mai die sterblichen Überreste eines Menschen zum Vorschein, der mit ziemlicher Sicherheit das Opfer eines Verbrechens wurde: Die Leiche des nicht identifizierten Mannes, der Schuhe aus den 1970er- oder 1980er-Jahren trug, war in einem Fass im See «entsorgt» worden. Todesursache war eine Schusswunde. Ermittler Ray Spencer hatte nach dem Fund vermutet, dass «die Chance sehr hoch sei», dass der austrocknende See noch weitere Leichen freigeben könnte. Denn die Glücksspielmetropole Las Vegas galt über Jahrzehnte als idealer Nährboden für das organisierte Verbrechen.

Genau dies ist nun der Fall. Am Samstag entdeckten zwei Schwestern aus einem Vorort von Las Vegas, beim Paddeln in der sogenannten Callville Bay, Knochen. Offenbar war ihnen ein Kieferknochen aufgefallen. Der Fund wird nun von Forensikern des Clark County untersucht. Und obwohl die Polizei im jüngsten Fall derzeit nicht von einem Gewaltverbrechen ausgeht, gibt es auch in diesem Fall viele offene Fragen.

Erinnerungen an Jimmy Hoffa werden wach

Der jüngste Fund befeuert auch wieder Gerüchte um das mysteriöse Verschwinden des schillernden Gewerkschaftsbosses Jimmy Hoffa im Jahr 1975. Hoffa, der Chef der Transportgewerkschaft, den sogenannten Teamsters, hatte sich in Detroit zu einem Mittagessen mit den bekannten Mafia-Mitgliedern Anthony «Tony Jack» Giacalone und dem New-Jersey-Gangster Anthony «Tony Pro» Provenzano zum Mittagessen verabredet, kam dort aber nie an.

Über 200 FBI-Agenten wurden auf den Fall angesetzt, in dessen Folge es zu etlichen Festnahmen und Verurteilungen kam. Die Leiche Hoffas, der selbst wegen Korruption im Gefängnis gesessen hatte, wurde nie gefunden. Hoffa hatte auch Beziehungen zu Mafiosi in Las Vegas: Er soll veruntreute Gelder in Casinos in Las Vegas gepumpt haben. Hoffas Geschichte wurde etliche Male, zuletzt im Film «The Irishman» von Martin Scorsese von 2019, thematisiert.

«Ich bin ziemlich sicher, dass es sich nicht um Jimmy Hoffa handelt», so der Anwalt und frühere Bürgermeister von Las Vegas, Oscar Goodman, gegenüber ABCNews, fügte aber hinzu, dass mehrere seiner früheren Klienten als Rechtsanwalt aus den Reihen des organisierten Verbrechens Interesse an einem «kontrollierten Klima» hätten, also dass ein weiter sinkendes Seelevel keine weiteren Mafia-Opfer enthüllt. Er und andere Szenekenner sind überzeugt, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird.