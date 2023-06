Neue Merscher Autounterkunft feiert Eröffnung

Vor rund vier Jahren hatte der Umbau des Merscher Bahnhofs im Norden des Landes begonnen. Am morgigen Donnerstag öffnet das dazugehörige neue Parkhaus seine Pforten für parkwillige Autofahrer. Schon in den frühen Morgenstunden, gegen 5 Uhr, wird die neue Park&Ride-Anlage zugänglich sein, wie die CFL am Mittwoch mitteilt. Damit will die Eisenbahngesellschaft den öffentliche Schienenverkehr attraktiver gestalten.