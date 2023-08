Britische Royals: Neue militärische Rollen für William und Kate

Kate wurde ab sofort zur Oberbefehlshaberin der Fleet Air Arm, ein Teil der Royal Navy, die für den Betrieb von Flugzeugen an Bord von Schiffen zuständig ist, ernannt. William hat drei neue Aufgaben in seinem Portfolio. William trägt nun den Titel des Obersts des Mercian Regiments sowie des Heeresfliegerkorps und ist nun der königliche Ehren-Kommandant der RAF Valley.

Wie der Buckingham-Palast und König Charles III. (74) am Freitag bekannt gaben, ordnet der Königshof einige militärische Rollen unter den höchsten Mitgliedern der Familie neu. Dabei fallen nun unter anderem Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) drei zusätzliche Aufgaben zu, wie die britische Zeitung The Herald und weitere melden. Acht der früheren Ehrenämter seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth (1926–2022) fallen in Zukunft in den direkten Aufgabenbereich des Königs, darunter auch die Schirmherrschaft des Royal-Navy-Schiffes HMS Queen Elizabeth.