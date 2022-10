Luxemburg: Neue Petition fordert Rückkehr zum kostenpflichtigen Nahverkehr

Seit dem 29. Februar 2020 kann man in ganz Luxemburg kostenfrei mit Bus, Tram und Zug fahren – als einzigem Land weltweit. Die Regierung wollte damit die Bevölkerung motivieren, zu den ohnehin vorhandenen Staus nicht noch mehr Autos hinzuzufügen, und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel stärker zu nutzen. Geht es nach dem Initiator der neuen Petition, die seit diesem Freitagvormittag zur Unterschrift ausliegt und die bis zum 17. November laufen wird, soll damit bald Schluss sein.

Insgesamt liegen seit Freitagvormittag zwölf Petitionen zur Unterschrift vor. Eine darunter schlägt eine Neuregelung der Arbeitszeit vor, etwa eine 36-Stunden-Woche, mit vier Arbeitstagen à neun Stunden. Die Petition fordert außerdem zwei Tage Home Office, zur Reduktion der CO 2 -Belastung. Eine weitere, die ebenfalls vom Klimaschutz motiviert zu sein scheint, fordert ein Verbot beheizter Terrassen. Wieder eine andere fordert ein Gratis-Kit an Vitaminen und Mineralien für mindestens einen Monat, um das Immunsystem im Winter zu unterstützen. Verschiedene Steuerreformen und eine Erhöhung des Wertes der Essensgutscheine werden ebenfalls gefordert. Petitionen, die mehr als 4500 Unterschriften erreichen, werden in einer öffentlichen Diskussion mit den betreffenden Ministern und Abgeordneten besprochen.