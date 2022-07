Luxemburg : Neue Petition zur Telearbeit schießt durch die Decke

LUXEMBURG – Die Petition mit der Nummer 2384 kann seit dem heutigen Mittwoch auf der Website der Chamber unterschrieben werden. Noch am selben Tag knackte sie die Schwelle von 4500 Unterschriften, um im Parlament diskutiert werden zu müssen.

Das Thema Homeoffice brennt den Arbeitnehmern in Luxemburg unter den Nägeln.

Die neue Petition, die zwei Tage Telearbeit pro Woche sowohl für in Luxemburg ansässige Arbeitnehmer als auch für Grenzgänger fordert, sprengt alle Rekorde. Der Text mit der Nummer 2384 kann seit dem heutigen Mittwoch unterzeichnet werden. Am späten Nachmittag, gegen 17.30 Uhr, hatte er bereits die notwendigen 4500 Unterschriften, gesammelt um Gegenstand einer Debatte in der Chamber zu werden.