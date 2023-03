Fall George Floyd: Minneapolis hat neue Regeln für Polizeiarbeit festgelegt

Fast drei Jahre nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei seiner Festnahme soll in der Metropole Minneapolis eine Polizeireform umgesetzt werden. Der Stadtrat billigte am Freitag ohne Gegenstimmen eine entsprechende Vereinbarung mit der Regierung des US-Bundesstaates Minnesota, in dem Minneapolis liegt. Diese legt unter anderem fest, wann und wie Gewalt angewendet werden darf und Verdächtige durchsucht werden dürfen. Auf mehr als 140 Seiten ist auch festgehalten, wie die Beamte etwa vorgehen sollen, wenn jemand gerade akute psychische Probleme hat.