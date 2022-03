EU-Gipfel : Neue Sanktionen gegen Russland

Die wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen bereiten deutschen Unternehmen Sorgen. Der russische Finanzmarkt erhielt bereits heute einen Dämpfer.

«Clevere Sanktionen»

Der EU-Gipfel in Brüssel hatte erstmals Sanktionen gegen russische Unternehmen beschlossen, wenn diese zur Destabilisierung der Ukraine beitrügen. Die Union werde auch prüfen, ob milliardenschwere Oligarchen oder Konzerne, die die Annexion der Krim unterstützen, auf die schwarze Liste kommen, hieß es in einer Gipfelerklärung. Die USA belegten unter anderem den staatlich kontrollierten russischen Erdöl-Riesen Rosneft und den weltbekannten Waffenhersteller Kalaschnikow mit Sanktionen.

Aktienmarkt hart getroffen

Die verschärften Sanktionen trafen den Aktienmarkt in Moskau am Donnerstag hart. Der RTS-Interfax-Börsenindex fiel in der Spitze um bis zu 3,7 Prozent und lag damit auf dem tiefsten Stand seit Anfang Juni. Besonders stark fielen Rosneft-Aktien. Die Staatsanleihen des Landes gerieten ebenfalls unter Druck. Der Rubel verlor gegenüber dem Euro und dem Dollar deutlich an Wert. Die Zuspitzung der Lage in der Ukraine belastete zunächst auch den deutschen Aktienmarkt, der später aber wieder aufholte. Hier standen die Kurse der Energiekonzerne RWE und Eon sowie der besonders in Russland engagierten Handelskette Metro zeitweise unter Druck.