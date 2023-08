Neue Shopping-App: Temu befeuert Kauf- und Spielsucht mit Marketing-Tricks

Nach Shein oder Ali Express hält der nächste chinesische Billiganbieter Einzug in Europa. Dabei setzt die App auf extrem tiefe Produkt- und Lieferpreise: Eine Smartwatch gibts für 19 Euro, einen USB-C-Kartenleser für 1,97 Euro.

Auf der Benutzeroberfläche der App ticken an mehreren Stellen Rabatt-Countdowns. Mit jedem Klick werden neue Produkte vorgeschlagen. Die App funktioniert mit einem Algorithmus, der sich merkt, welche Produkte sich die Kundschaft ansieht und schlägt darauf basierend neue Produkte vor, so wie Tiktok neue Videos vorschlägt.

Gamification soll Lust aufs Einkaufen bei Temu fördern

Zusätzlich sind Spiele in der App integriert, wie auch bei anderen chinesischen Apps wie Ali Express. So kann man gleich beim ersten Öffnen der App an einem Glücksrad drehen.