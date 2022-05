China : Neue Spannungen zwischen USA und China nach Grundsatzrede Blinkens

Eine Grundsatzrede von US-Außenminister Antony Blinken zum Großmachtstreben Chinas hat die Spannungen zwischen Washington und Peking verstärkt.

Eine Grundsatzrede von US-Außenminister Antony Blinken zum Großmachtstreben Chinas hat die Spannungen zwischen Washington und Peking verstärkt. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking warf Blinken am Freitag «Verleumdung» vor. Zuvor hatte der US-Chefdiplomat China als «die langfristig größte Herausforderung für die internationale Ordnung» bezeichnet. Unter Präsident Xi Jinping sei das asiatische Land «zu Hause repressiver und im Ausland aggressiver» geworden.

Alle Länder der Welt seien aufgerufen, für den Erhalt der gegenwärtigen internationalen Ordnung zu kämpfen, sagte Blinken am Donnerstag (Ortszeit) an der George-Washington-Universität in Washington. Seine Rede war die umfassendste Stellungnahme der US-Regierung zu China seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden.