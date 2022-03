In Luxemburg : Neue Sportanlagen für 120 Millionen Euro geplant

LUXEMBURG - Die öffentliche Hand will die heimischen Sportstätten modernisieren. Vorgesehen sind auch neue «Bewegungszonen» in Schulen und Betreuungsstätten.

Mit einem neuen Fünfjahresplan soll Luxemburgs Sportstätten einen Modernisierungsschub erhalten. Insgesamt 33 neue Bauprojekte sind bis 2022 vorgesehen. Unter anderem sollen in Bissen und Mersch neue Sportzentren entstehen. In Esch/Alzette, Dalheim und Bartringen sollen neue Hallen errichtet werden, die mehreren Sportarten als Heimstätte dienen können. In Born und Remich sind neue Schwimmbäder im Entstehen. Hinzu kommen neue Fußballfelder, Schießplätze und die Renovierung des Josy-Barthel-Stadions.