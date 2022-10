Luxemburger Staatsanwaltschaft ermittelt : Neue Spuren im Fall der in Mont-Saint-Martin getöteten Diana

Das Entsetzten in der Gemeinde Mont-Saint-Martin und über Frankreichs Grenzen hinaus war groß, als am 19. September der zerstückelte Leichnam der 40-jährigen Diana in einem verlassenen Gebäude gefunden wurde. Auch Wochen später wirft der Fall viele Fragen auf . Nun soll es neue Spuren im Mordfall geben, denen neben den französischen und belgischen Behörden, auch die Diekircher Staatsanwaltschaft nachgeht.

Die Portugiesin, die in Petingen, Ettelbrück und zuletzt in Diekirch lebte, soll Opfer eines Feminizids geworden sein, wie die Tageszeitung L'Avenir berichtetet. So soll sie «zahlreiche Gewalttaten und Misshandlungen durch ihren Lebensgefährten» erlitten und mehrfach Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Derzeit wird laut belgischer Presse per europäischem Haftbefehl nach dem Ehemann der getöteten Diana gefahndet.