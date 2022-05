Guide Michelin 2022 : Neue Sterne kommen, altbekannte gehen

LUXEMBURG – Der Guide Michelin hat am Montag seine Empfehlungen für den Restaurantführer 2022 herausgegeben. Im Sternereigen im Großherzogtum gibt es Veränderungen.

Die Restaurants des Guide Michelin für Belgien und Luxemburg in diesem Jahr stehen fest. An der Spitze bleibt mit zwei Sternen «Ma langue sourit» in Ötringen. Unter den Restaurants mit einem Stern finden sich alte Bekannte und Neuzugänge. Unverändert haben «La Distillerie» (Burglinster), «Lea Linster» (Frisingen), «Fani» (Rœser), «Guillou Campagne» (Schouweiler) und «Mosconi» (Luxemburg) einen Stern bekommen. Neu sind nun auch das «Ryôdô» von Ryodo Kajiwara und «La Villa de Camille et Julien» von Julien Lucas – beide jeweils in der Hauptstadt – mit einem Stern aufgeführt.