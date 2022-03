Griechenland-Krise : Neue Steuern und die Angst vor der Pleite

In Europa geht die Angst vor einer Pleite Griechenlands um. Deutsche Politiker spielen verschiedene Szenarien eines Ausstiegs der Griechen aus dem Euro-Raum durch.

Die Angst vor einer Pleite Griechenlands wächst. Mit einer neuen Immobiliensteuer sollen bis Jahresende rund zwei Milliarden Euro in die Staatskasse fließen. Ministerpräsident Giorgos Papandreou bezeichnete am Sonntag Szenarien zum Austritt aus der Euro-Zone als unseriös.

Die Immobiliensteuer werde für zunächst zwei Jahre gelten. Laut dem griechischen Finanzminister Evangelos Venizelos müssen die Griechen pro Quadratmeter Wohnfläche von 0,50 Euro in ärmeren Wohngebieten bis zu zehn Euro in den vornehmsten Stadtviertel bezahlen. Im Durchschnitt seien 4 Euro Abgabe pro Quadratmeter fällig.

EU-Währungskommissar Olli Rehn hat die neuen Sparpläne Griechenlands begrüßt. In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung sprach Rehn von weitreichenden Entscheidungen, was das Erreichen der Finanzziele angeht.

Im Ausland mehrten sich zuletzt Stimmen, die den Ausschluss Griechenlands aus der Währungsgemeinschaft fordern. Am Sonntag brachte mit dem deutschen Vizekanzler Philipp Rösler erstmals ein Mitglied der Regierung in Berlin eine Staatspleite Griechenlands ins Gespräch.

Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble zweifelt ebenfalls, dass Griechenland seine Ziele erreichen wird. Griechenland habe die Voraussetzungen für die Auszahlung der nächsten Hilfstranche bisher nicht erfüllt, sagte Schäuble nach dem G7-Treffen am Samstag in Marseille. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte Zweifel, warb aber für Geduld.

Venizelos hatte am Samstag einen düsteren Ausblick gemacht und einen Einbruch der Wirtschaft um mindestens fünf Prozent in diesem Jahr prognostiziert. Im Mai war seine Regierung noch von einem Minus von 3,8 Prozent ausgegangen.

Ausschreitungen in Thessaloniki



Am Rande einer Messeeröffnung in Thessaloniki, an der Papandreou und Venizelos aufgetreten waren, kam es am Samstag bei Protesten gegen den harten Sparkurs der Regierung zu Zusammenstößen zwischen tausenden Demonstranten und der Polizei.