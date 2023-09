Neue Studie: Allergie-«Epidemie» betrifft fast 50 Prozent aller Luxemburger

Eine im Rahmen der European Health Examination Survey (EHES-LUX) durchgeführten Studie sind fast die Hälfte aller teilnehmenden Erwachsenen aus Luxemburg positiv auf Allergien getestet worden. An der interdisziplinären «Vorzeige-Querschnitt-Studie» nahmen insgesamt 1462 im Großherzogtum lebende Personen teil, wie das Luxembourg Institute of Health am heutigen Montag in einer Pressemitteilung informiert.

Dabei gaben 42 Prozent aller Teilnehmenden an, an einer diagnostizierten Allergie zu leiden und unterm Strich wurden sogar bei 44 Prozent der Probanden IgE-Antikörper nachgewiesen, was ein deutlicher Hinweis auf eine Allergie ist. In den meisten Fällen handelt es sich um Immunreaktionen in Bezug auf Baum- und Gräserpollen sowie Milben und vor allem die Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren sticht hier durch eine besonders hohe Sensibilisierungsrate hervor. Das Institut sieht hierbei einen klaren Bezug zur modernen Lebensweise und Aufwachsbedingungen oder allgemeinen Lebensbedingungen.