Neue Studie: Babyboomer arbeiten länger als andere Generationen

Einer Studie in Deutschland zufolge sind die Boomer «deutlich länger erwerbstätig als vorangegangene Generationen.» Blickt man auf die Altersspanne von 55 bis 64 waren 1955 geborene Männer durchschnittlich 7,3 Jahre in einer Beschäftigung, während etwa 1941 geborene auf einen Wert von 5,3 Jahren kommen. Bei Frauen ist der Unterschied noch erheblicher und der Wert hat sich nahezu verdoppelt von 2,6 auf 4,8 Jahre. Diese Ergebnisse präsentierte das deutsche Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) am Dienstag in Wiesbaden mit.