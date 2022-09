153 Millionen Tonnen jährlich : Neue Studie – EU-Länder werfen mehr Nahrungsmittel weg als sie importieren

Was für eine Verschwendung: In der EU werden mehr Nahrungsmittel weggeworfen als importiert werden. Das hat Folgen für die Umwelt wie auch für die Wirtschaft.

Auch in Luxemburg landen viele Nahrungsmittel in der Tonne …

Der neu erschienene Bericht der Stiftung Feedback EU hat es in sich: Erstmals wurde in Europa auf internationaler Ebene untersucht, wie groß das Ausmaß des Foodwaste eigentlich ist. Das Ergebnis ist erschütternd: Jährlich würden 153 Millionen Tonnen Lebensmittel nutzlos weggeworfen, teilte die Stiftung Feedback EU mit. Das ist doppelt so viel wie bisher geschätzt – und mehr als die 138 Millionen Tonnen, welche die Europäische Union importiert.

Foodwaste kostet 143 Milliarden pro Jahr

Besonders hoch sind die Verluste im Primärsektor, also der Landwirtschaft. Auch wegen Konsumenten, die keine krummen Möhren, zu kleine Äpfel oder andere unperfekte Produkte wollen, würden 90 Millionen Tonnen Lebensmittel aussortiert und entsorgt – dreimal mehr als in Privathaushalten. Die Verschwendung sei dabei – wen wunderts – in reichen Ländern höher als in armen.