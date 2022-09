Neue Studie veröffentlicht – wo und wie chattet Luxemburg?

Instant Messaging ist in Luxemburg sehr beliebt. So haben laut einer am Donnerstag von Statec veröffentlichten Studie im vergangenen Jahr 74 Prozent der Internetnutzer mindestens einen Messenger verwendet. Der mit Abstand beliebteste Messenger ist WhatsApp, der von 91 Prozent der relevanten Zielgruppe genutzt wird. Der Facebook Messenger folgt mit 65 Prozent vor Snapchat (20 Prozent), Skype (19 Prozent), Signal (12 Prozent), Viber (10 Prozent), Telegram (7 Prozent) und WeChat (2 Prozent).