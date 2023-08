Neue Studie: Verschreibt uns bald schon der Arzt Pizza?

Außerhalb von Italien hat Pizza den Ruf einer schnellen und nicht ganz so gesunden Mahlzeit . Bei den Urvätern der Speise ist es dagegen fast so etwas wie ein Nationalheiligtum. Die Diskussionen darüber, ob sie mit Ananas belegt werden darf oder nicht, sind legendär – und meist hitzig.

Die rheumatoide Arthritis (RA) ist eine entzündliche Gelenkerkrankung, die zu chronischen Schmerzen und Schwellungen führt. Die ersten Anzeichen der rheumatoiden Arthritis sind warme, geschwollene oder gerötete Gelenke. Typischerweise sind die Gelenke symmetrisch betroffen, also beispielsweise beide Daumen. Besonders häufig beginnt die Krankheit in den Grundgelenken der Finger und Zehen, die nachts schmerzen und sich morgens über eine Stunde lang steif anfühlen. Später können auch andere Gelenke, Sehnenscheiden und Schleimbeutel beeinträchtigt sein. Nikotin-Konsumentinnen und -Konsumenten haben ein erhöhtes Risiko. Die Ursachen für Rheuma sind bis heute nicht geklärt.

Wie kommt das Forschungsteam zu dem Studienergebnis?

Worauf könnte das zurückzuführen sein?

Die Experten vermuten, dass dies auf die entzündungshemmenden Eigenschaften einiger der frischen Zutaten zurückzuführen ist: «Die positiven Effekte wurden wahrscheinlich durch Mozzarella-Käse und in geringerem Maße durch Olivenöl verursacht, obwohl wir den möglichen Beitrag von Tomatensauce nicht beurteilen konnten.» Ob Fertigpizzen aus der Kühlung oder dem Gefrierer eine ähnliche Wirkung erzeugen, ist unklar.

Wie realistisch ist die Beobachtung?

Ganz abwegig ist das nicht: Auch Fachgesellschaften im In- und Ausland raten den Betroffenen zu einer ausgewogenen Ernährung . Sie sei ein wichtiges Element der Rheuma-Therapie, die dem Körper genügend Nährstoffe, Vitamine, Antioxidanzien und Spurenelemente zu Verfügung stelle, so die Deutsche Rheuma-Liga. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um Energie für den Kampf gegen die Erkrankung zu haben. Die Rheuma-Liga empfiehlt daher, viel Gemüse und Früchte zu essen. «Zur Eiweißzufuhr eignen sich fettarmes Fleisch und besonders Fisch. Wegen ihres Kalziumgehalts sind Milchprodukte günstig.» Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren scheinen die Gelenkentzündungen positiv zu beeinflussen.

Gibt es Pizza also bald auf Rezept?

So weit ist es noch lange nicht. Zunächst wollen die Forschenden eine Studie starten, bei der die Ernährung der Rheuma-Patientinnen und -Patienten genau überwacht wird. In der aktuellen Studie durften die Teilnehmenden frei wählen, was sie aßen, und notierten dies im Nachhinein. Das ist jedoch relativ ungenau.