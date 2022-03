Kamila Walijewa (15) : Neue Vorwürfe gegen Olympia-Megatalent

Nach Beginn des Olympischen Eiskunstlauf-Bewerbs sorgen weitere Enthüllungen rund um Kamila Walijewa für Schlagzeilen. Derweil steht das Umfeld der Sportlerin in der Kritik.

1 / 3 Wie geht sie mit dem Druck um? Das war die Frage vor dem Einzel im Eiskunstlauf am Dienstag. imago images/ZUMA Wire Die Antwort: sehr gut. imago images/ZUMA Press Nach einem weitgehend gelungenen Kurzprogramm hat Russlands Eiskunstlauf-Supertalent alle Chancen auf den Olympiasieg. imago images/ZUMA Press

In den Armen ihrer Trainerin schien sämtlicher Druck der vergangenen Tage von Kamila Walijewa abzufallen. Nach einem weitgehend gelungenen Kurzprogramm, das Russlands Eiskunstlauf-Supertalent alle Chancen auf den Olympiasieg in Peking eröffnet, konnte die 15-Jährige die Tränen nur mit Mühe zurückhalten. Sprechen mochte sie danach erst einmal nicht. Mit 82,16 Punkten geht die von Doping-Schlagzeilen umtoste Walijewa als Führende in die Kür an diesem Donnerstag. Ob und wann die Top-Favoritin eine Goldmedaille aber tatsächlich bekommen würde, ist vorerst ungeklärt. So wurde zuletzt bekannt, dass es keine Siegerehrung und keine Blumenzeremonie direkt nach dem Wettkampf gibt, sollte sie eine Medaille gewinnen.

Und: Das Ergebnis des olympischen Eiskunstlauf-Einzels wird nach IOC-Angaben als vorläufig gelten und mit einem Sternchen versehen. Dies gelte für den Zeitraum der laufenden Ermittlungen in der Doping-Affäre um die 15 Jahre alte Russin, sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch. Nach dem Kurzprogramm führt Walijewa die Konkurrenz an, die Entscheidung in der Kür fällt am Donnerstag. Auch das Resultat des Team-Wettbewerbs, den die russische Mannschaft um Walijewa gewonnen hatte, sei als vorläufig zu betrachten, versicherte Adams.

« Walijewa hat dem Druck standgehalten »

Von den spärlich besetzten Tribünen im Capital Indoor Stadium gab es derweil am Dienstag Beifall und aufmunternde Rufe für Walijewa, als sie als 26. der 30 Starterinnen in einem fliederfarbenen Kleid das Eis betrat. Zum Klavierstück «In Memoriam» des russischen Komponisten Kirill Richter absolvierte Walijewa bis auf einen Wackler beim Dreifach-Axel sicher und dazu auch ausdrucks- und nervenstark ihr Programm, in dem sie ihre Dreifach-Kombination stand. Ein großes Medienaufgebot und Dutzende von Fotografen verfolgten am Dienstagabend jede Bewegung.

Als die Wertung angezeigt wurde, schüttelte Walijewa auf der Bank neben der Eisfläche leicht den Kopf. Ihr Vorsprung ist nicht groß, Zweite ist die russische Weltmeisterin Anna Schtscherbakowa mit 80,20 Punkten vor der Japanerin Kaori Sakamoto mit 79,84 Punkten. Kommentieren wollte Walijewa ihren Auftritt unmittelbar danach nicht, auch der Pressekonferenz blieb sie fern. Olga Jermolina nannte als Sprecherin des russischen Eiskunstlaufverbandes gegenüber der Staatsagentur Ria Nowosti als Grund für Walijewas Fehlen bei der Pressekonferenz, dass sie sich «schlecht gefühlt» habe.

«New York Times» erhebt neue Vorwürfe

Ruhe kommt also nicht in den Fall. So werden neue Details zur positiven Dopingprobe Walijewas bekannt. Wie die «New York Times» berichtet, soll nämlich nicht nur die verbotene Substanz Trimetazidin nachgewiesen worden sein. Nein. Im Stockholmer Labor, wo der Test durchgeführt wurde, habe man auch die Herzmedikamente Hypoxen und L-Carnitin nachweisen können. Diese beiden sind zwar nicht verboten, aber die Kombination kann leistungssteigernd sein.

So zitiert die «New York Times» Travis Tygart, Geschäftsführer der US-amerikanischen Antidoping-Agentur: «Es ist eine Dreier-Kombination von Substanzen. Zwei davon sind erlaubt, eine nicht.» Die Kombi könne die Ausdauer verbessern, Müdigkeit reduzieren und dafür sorgen, dass Sauerstoff effizienter verarbeitet werde. Wird die junge Russin nun also doch gesperrt? Fakt ist: An Olympia in der Kür wird sie am Donnerstag starten. Eine Entscheidung wird nach Abschluss der Olympischen Spiele erwartet.

Ungutes Umfeld für die junge Russin

Es kommt also keine Ruhe in den Fall Walijewa (15). Zumal sich weiter die Frage stellt: Wie viel Schuld trägt Kamila Walijewa an ihrem Fall? So geht beispielsweise kaum jemand davon aus, dass sie sich selbst ein Mittel zugeführt hat, das primär für ältere Menschen bestimmt ist, die unter verengten Herzkranzgefäßen leiden. So muss man auch ihr Umfeld anschauen – etwa ihre Trainerin Eteri Tutberidse, die als extrem hart berüchtigt ist, sowie der Teamarzt Filipp Schwetsky.

Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, verabreichte er vor den Sommerspielen 2008 Ruderern verbotene Infusionen, flog auf und legte ein Geständnis ab. Zwei Jahre später war Schwetsky wieder im Einsatz. Seither hat es positive Dopingtests bei anderen jungen russischen Eiskunstläuferinnen wiederholt gegeben.

Und auch Tutberidse steht scharf in der Kritik. Der Zerschleiss von jungen Eiskunstläuferinnen unter ihrer Führung ist enorm. Ein paar Beispiele: Julia Lipnitskaja, 2014 mit 15 jüngste (Team-)Olympiasiegerin, trat wegen Magersucht zurück. Jewgenia Medwedewa, Silbermedaillen-Gewinnerin von 2018 hat einen kaputten Rücken. Und wie mehrere Medien schreiben, gibt es hinzu mehrere junge Talente, die schon so schwer verletzt sind, dass eine Karriere unmöglich ist.