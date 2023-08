Luxemburg: Neue Vorwürfe gegen Polizisten führen zu Hausdurchsuchungen

Sind Polizisten, die unter dem Verdacht stehen, Gewalttaten begangen zu haben, auch noch in Drogengeschäfte verwickelt? Die Staatsanwaltschaft Luxemburg hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass sie bei zwei der vier Polizisten, gegen die wegen mutmaßlicher Polizeigewalt ermittelt wird, Hausdurchsuchungen durchgeführt hat. Die Durchsuchung sei von der Generalinspektion der Polizei auf Antrag des Untersuchungsrichters durchgeführt worden.

Die beiden Beamten würden «verdächtigt, gegen das Gesetz über den Verkauf von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit verstoßen» zu haben, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Dieser neue Fall nahm «am Rande der gerichtlichen Untersuchung des Vorwurfs der Polizeigewalt» Gestalt an, bei der die Ermittlungen auch während der Ferien «aktiv» fortgesetzt würden, so die Staatsanwaltschaft, die zugleich an den Grundsatz der Unschuldsvermutung erinnerte.