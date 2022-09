Verkehr: Neue Züge sollen über Luxemburgs Schienennetz gleiten

Auf der Transport-Fachmesse «InnoTrans» in Berlin enthüllte der französische Konzern Alstom seinen neuen elektrischen Triebwagen namens «Cordia», Baureihe 2400. Im Sommer 2018 hatte die CFL bereits 34 Stück des neuen Schienenfahrzeugs bestellt, um diese ab Sommer 2023 auf den luxemburgischen Gleisen in Betrieb zu nehmen. «In den kommenden Monaten werden wir mit den Tests für die Zulassung der Triebwagen beginnen», kündigt der Konzern im Großherzogtum an.