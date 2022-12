Ab Sonntag : Neue Züge und höhere Preise – Das bringt der neue DB-Fahrplan

Neue Verbindungen, besonders nachts

Im neuen Fahrplan der Deutschen Bahn ist unter anderem eine neue ICE-Direktverbindung von Hamburg zum Frankfurter Flughafen vorgesehen. Dafür wird die Linie Basel-Köln-Dortmund über Frankfurt bis nach Hamburg verlängert. Ein neuer Nachtzug von Berlin nach Zürich hält auch in Erfurt, Halle und Leipzig. Auf der bestehenden Nachtzuglinie von Hamburg nach Zürich werden neue Halte eingefügt. Der Nachtzug von München Richtung Budapest startet bereits in Stuttgart.

Schnellere Verbindungen

Neue Züge, mehr Sitzplätze

Der neue ICE 3neo geht an den Start und verkehrt künftig zwischen Dortmund, Köln und München sowie samstags auf der neuen Schnellfahrstrecke zwischen Ulm und Wendlingen. Hinzu kommen unter anderem neue XXL-ICE-4-Züge. 2023 werden dann so viele ICE-Züge verkehren, «wie noch nie zuvor», erklärte die Bahn. Insbesondere auf den Anbindungen an den Frankfurter Flughafen würden so mehr Sitzplätze geschaffen – insgesamt kommen im Fernverkehr 19.000 Sitzplätze dazu.