Neuer Account: Bahnhofsviertel-Bewohner erhoffen sich Hilfe durch Instagram

Drogenumschlagplatz, Brennpunkt: Die Sicherheit im Bahnhofsviertel ist ein Dauerthema. Seit Freitag gibt es nun den Instagram-Account «Luxembourg Gare – sécurité et propreté». Das Ziel: Aufmerksamkeit. «Wir müssen zeigen, was wir jeden Tag im Bahnhofsviertel in Luxemburg erleben. Seit Corona wird es von Tag zu Tag schlimmer», sagt Graziela, die seit vier Jahren dort wohnt und überwacht, was auf dem Konto veröffentlicht wird.