Luxemburg: Neuer Ambulanzjet ermöglicht bis zu 7400 Kilometer weite Krankentransporte – nonstop

Luxembourg Air Rescue (LAR) hat am Donnerstag in Findel ihren ersten Langstrecken-Ambulanzjet, einen Bombardier Challenger 605, vorgestellt.

Die Luxembourg Air Rescue (LAR) hat am heutigen Donnerstag in Findel ihren ersten Langstrecken-Ambulanzjet, einen Bombardier Challenger 605, vorgestellt. Das Flugzeug kostete 16 Millionen Euro und ermöglicht es, auch besonders weite Krankentransporte zu leisten. Dank einer Reichweite von 7400 Kilometer kann er beispielsweise ohne Zwischenlandung – was die Pflege von Patienten erleichtern soll – bis in den Süden der afrikanischen Sahara, nach Zentralasien oder sogar bis in den Osten Kanadas fliegen. «Fast alle noch weiter entfernten Ziele sind mit einem einzigen Tankstopp erreichbar», so die LAR.