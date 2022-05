«Eachs»Neuer Concept Store verbindet Friseursalon und soziales Engagement

«Eachs»: So heißt der neue Concept Store in Esch/Alzette. Der Laden verschreibt sich ganz dem Multikulturalismus und hat sich zum Ziel gesetzt, Asylbewerber und Handwerker einzustellen, die sich in einer schwierigen Situation befinden, wie beispielsweise Weizer. «Ich freue mich wieder als Friseurin arbeiten zu dürfen, nachdem ich sieben Jahre lang als Putzfrau beschäftigt war. Mit meinem Diplom aus Eritrea war es mir bisher nicht gelungen, bei einem Friseur in Luxemburg eine Stelle zu finden», erzählt sie.