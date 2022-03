Lehre in Luxemburg : Neuer Eignungstest für angehende Lehrlinge startet

LUXEMBURG - Welche Lehrausbildung ist geeignet für mich? Die Berufskammern wollen Jugendliche mit neuen Eignungstests auf die richtige Spur führen.

Koch, Tischler oder doch Landwirt? In der Vielzahl der Lehrberufe kann man schnell den Überblick verlieren. Luxemburger Berufskammern wollen Schüler nun mit Orientierungstests eine Stütze an die Hand geben. DPA

Was tun nach der «9e»? Jedes Jahr müssen sich etwa 5000 Jugendliche in Luxemburg mit dieser schwierigen Frage befassen. Viele 15- bis 16-Jährige wollen eine Lehrausbildung absolvieren, wissen aber noch nicht so recht, als was: Elektriker, Optiker, Florist, Flugzeugmechaniker – im Potpourri der Lehrberufe kann man schnell die Orientierung verlieren.

Um den Schülern am Ende der 9. Klasse die Entscheidung etwas einfacher zu machen, stellen Arbeitnehmerkammer und Handwerkskammer jetzt ein neues Tool vor. Der Berufseignungstest Basic-Check aus der Schweiz wird im Mai in mehreren Technischen Lyzeen zum ersten Mal «unter realen Einsatzbedingungen» durchgeführt. Lehrkräfte und Experten der Berufskammern passten den Fragenkatalog aus der Schweiz extra für Luxemburg an. Die Handelskammer hat seit dem Vorjahr ein ähnliches System im Einsatz (siehe Infobox).

Ein Stärkenprofil auf einer A4-Seite

Etwas mehr als drei Stunden dauert es, um den «Basic-Check» auf Deutsch oder Französisch zu absolvieren. Die Teilnahme an speziell dafür vorbereiteten Computern in den Schulen ist gratis. Nach Absolvierung des Tests erhalten die Jugendlichen einen A4-Zettel mit einem Überblick zu ihren sprachlichen, mathematischen, logischen und praktischen Fähigkeiten per Post zugeschickt. Die Testergebnisse können die Schüler anschließend über eine Online-Plattform abgleichen und so Berufe finden, die möglicherweise zu ihren Talenten passen.

Die Teilnahme in Luxemburg wird auf rein freiwilliger Basis organisiert. Ziel ist es, den Test in so vielen Technischen Lyzeen wie möglich anzubieten. Die Eignungsprüfung sei aber keineswegs dazu da, um Lehrern in den Unterricht hineinzureden oder gar potenzielle Lehrlinge für gewisse Jobs auszusieben – vielmehr sollen Schüler «sanft» in die richtige Laufbahn gelenkt werden. «Der Basic-Check ist als reine Hilfestellung für die Schüler der 9. Klasse gedacht», sagt Claude Cardoso von der Arbeitnehmerkammer.

Bereits jetzt verlangen viele Lehrbetriebe in Luxemburg von ihren jungen Bewerbern die Vorlage eines Kompetenzprofils, bevor der Lehrvertrag unterschrieben wird. Ein Schulzeugnis allein ist für Firmen häufig nicht ausreichend, um einen Kandidaten einzuschätzen.

