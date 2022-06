Öffentliche Sicherheit : Neuer Gesetzesrahmen für private Sicherheitsdienste

LUXEMBURG – Ministerin Sam Tanson hat dem zuständigen Ausschuss einen neuen Text vorgelegt, der die Rechte und Pflichten von privatem Sicherheitspersonal regelt.

Die Aktivitäten von privaten Sicherheitsdiensten sollen stärker kontrolliert werden. Ministerin Sam Tanson legte den Abgeordneten des Justizausschusses am Mittwochmorgen den entsprechenden Gesetzesentwurf vor. Der Text legt fest, was kontrolliert werden darf, nämlich das Alter, die Identität oder auch Gegenstände, die nicht erlaubt sind. Die Kontrollen könnten nur mit Zustimmung der betroffenen Person erfolgen.

Wach- und Sicherheitspersonal hätte weiterhin die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Bürger, beispielsweise in Bezug auf Notwehr oder unterlassene Hilfeleistung. Sie könnten sich von einem Ort zum anderen bewegen, hätten aber nicht das Recht, Patrouillen durchzuführen. Die öffentliche Sicherheit, so die Ministerin, sei und bleibe Aufgabe der Polizei. Die Sicherheitsbeamten dürften niemanden fesseln, einsperren oder in Handschellen legen, sondern müssten die Polizei alarmieren.